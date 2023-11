Marché gourmand Salle des fêtes Mazères, 25 novembre 2023, Mazères.

Mazères,Gironde

Marché gourmand rassemblant producteurs et créateurs du Sud Gironde : miel, foie gras, conserverie, vins, rhum, huitres, chocolats, biscuiterie, fromages, etc.

Mais également des bijoux, bougies, créations bois, coutures, etc.

Et des animations :

– De 14h à 17h : ateliers créatifs et ludiques (lettre au Père Noël, décoration de table, etc.).

– À partir de 14h : venez immortaliser de jolis moments en famille ou entre amis avec un photographe professionnel.

– Atelier pâtissier « mes bonhommes de pain d’épice » avec un pâtissier professionnel (sur inscription).

– Circuit découverte du village en trottinette électrique (sur réservation) et initiation au tir à l’arc.

– Restauration & Buvette.

– Goûter offert aux enfants.

– Tombola de Noël..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 20:30:00. EUR.

Salle des fêtes

Mazères 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Gourmet market bringing together producers and designers from the Sud Gironde region: honey, foie gras, canning, wines, rum, oysters, chocolates, cookies, cheeses, etc.

But also jewelry, candles, wood creations, sewing, etc.

And entertainment:

– 2pm to 5pm: creative and fun workshops (letter to Santa, table decorations, etc.).

– From 2pm: Come and immortalize beautiful moments with family and friends with a professional photographer.

– My gingerbread men » pastry workshop with a professional pastry chef (registration required).

– Discovery tour of the village on electric scooter (booking required) and introduction to archery.

– Catering & refreshments.

– Snacks for children.

– Christmas raffle.

Un mercado gastronómico que reúne a productores y creadores del Sur de Gironda: miel, foie gras, conservas, vinos, ron, ostras, chocolates, galletas, quesos, etc.

Pero también joyería, velas, creaciones en madera, costura, etc.

Y animación:

– De 14:00 a 17:00: talleres creativos y lúdicos (carta a Papá Noel, decoración de mesas, etc.).

– A partir de las 14:00 h: venga a capturar bellos momentos en familia y entre amigos con un fotógrafo profesional.

– Taller de repostería « mis hombres de jengibre » con un pastelero profesional (inscripción obligatoria).

– Recorrido de descubrimiento del pueblo en patinete eléctrico (previa reserva) e iniciación al tiro con arco.

– Catering y refrescos.

– Merienda para los niños.

– Sorteo navideño.

Gourmetmarkt mit Erzeugern und Designern aus dem Süden der Gironde: Honig, Foie gras, Konserven, Wein, Rum, Austern, Schokolade, Gebäck, Käse usw.

Aber auch Schmuck, Kerzen, Holzarbeiten, Näharbeiten usw.

Und Animationen:

– Von 14:00 bis 17:00 Uhr: Kreative und spielerische Workshops (Brief an den Weihnachtsmann, Tischdekoration usw.).

– Ab 14 Uhr: Halten Sie schöne Momente mit der Familie oder mit Freunden mit einem professionellen Fotografen fest.

– Konditoreiworkshop « Meine Lebkuchenmänner » mit einem professionellen Konditor (auf Anmeldung).

– Entdeckungstour durch das Dorf mit dem Elektroroller (auf Voranmeldung) und Einführung in das Bogenschießen.

– Verpflegung und Getränke.

– Kostenloser Imbiss für Kinder.

– Weihnachtstombola.

Mise à jour le 2023-11-02 par OT Sauternes Graves Landes Girondines