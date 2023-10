SandresgO’s sextet Salle des Fêtes Mazères, 4 novembre 2023, Mazères.

Mazères,Gironde

Née proche des vignes bordelaises et ayant grandi dans la musique grâce à son papa, musicien, Sandrine est très vite, dès l’âge de 4 ans, passionnée par les chanteuses. Elle va développer son art grâce à son père qui l’accompagne souvent au piano. S’en suivront plusieurs spectacles la propulsant sur scène avec sa voix si envoûtante pour interpréter tout un répertoire, du jazz aux musiques du monde.

Aujourd’hui elle est fière de présenter son nouveau projet, et décide de rendre un hommage à la reine du scat : Ella Fitzgerald.

Revivez la légende et laissez vous bercer par cette douce nostalgie à travers ce nouveau show envoûtant du SandregO’s sextet: « D’Elle..à ..moi »

Sandrine Régot Chant

Nolwenn Leizour : Contrebasse

Joris Seguin: Batterie

Xavier Duprat: Piano

Valentin Foulon: Saxophone

Franck Vogler: Trompette.

Salle des Fêtes

Mazères 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Born close to the vineyards of Bordeaux, Sandrine grew up surrounded by music thanks to her musician father. From the age of 4, she had a passion for singers. She developed her art thanks to her father, who often accompanied her on the piano. Several shows followed, propelling her on stage with her bewitching voice to perform a whole repertoire, from jazz to world music.

Today, she is proud to present her new project, and has decided to pay tribute to the queen of scat: Ella Fitzgerald.

Relive the legend and let yourself be lulled by the sweet nostalgia of this spellbinding new show by SandregO?s sextet: « D’Elle..à ..moi »

Sandrine Régot vocals

Nolwenn Leizour : Double bass

Joris Seguin: Drums

Xavier Duprat: Piano

Valentin Foulon: Saxophone

Franck Vogler: Trumpet

Nacida cerca de los viñedos de Burdeos, Sandrine creció rodeada de música gracias a su padre músico. Desde los 4 años, le fascinaban los cantantes. Desarrolló su arte gracias a su padre, que a menudo la acompañaba al piano. Después de varios espectáculos, se subió al escenario con su fascinante voz para interpretar todo un repertorio, desde jazz hasta músicas del mundo.

Hoy se enorgullece de presentar su nuevo proyecto, y ha decidido rendir homenaje a la reina del scat: Ella Fitzgerald.

Reviva la leyenda y déjese arrullar por la dulce nostalgia de este nuevo espectáculo hechizante del sexteto de SandregO: « D’Elle..à ..moi »

Sandrine Régot voz

Nolwenn Leizour : Contrabajo

Joris Seguin: Batería

Xavier Duprat: Piano

Valentin Foulon: Saxofón

Franck Vogler: Trompeta

Sandrine wurde in der Nähe der Weinberge von Bordeaux geboren und wuchs dank ihres Vaters, einem Musiker, mit Musik auf. Schon im Alter von vier Jahren begeisterte sie sich für Sängerinnen. Sie entwickelte ihre Kunst dank ihres Vaters, der sie oft am Klavier begleitete. Es folgten mehrere Auftritte, bei denen sie mit ihrer bezaubernden Stimme auf der Bühne stand und ein ganzes Repertoire von Jazz bis Weltmusik interpretierte.

Heute ist sie stolz darauf, ihr neues Projekt vorzustellen und beschließt, der Königin des Scats, Ella Fitzgerald, eine Hommage zu widmen.

Erleben Sie die Legende noch einmal und lassen Sie sich von der süßen Nostalgie dieser neuen, fesselnden Show des SandregO?s Sextetts einlullen: « D’Elle..à ..moi »

Sandrine Régot Gesang

Nolwenn Leizour : Kontrabass

Joris Seguin: Schlagzeug

Xavier Duprat: Klavier

Valentin Foulon: Saxophon

Franck Vogler: Trompete

