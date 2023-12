MALICES AU PAYS – AVEC UN GRAND F Salle des fêtes Mayet Catégories d’Évènement: Mayet

Début : 2024-03-04 17:30:00

fin : 2024-03-04 . AVEC UN GRAND F

Cie les Gamettes

Théâtre | Durée : 45 min | A partir de 5 ans Pirates, Reine Pharaon, scientifiques, Militantes, Spationautes…

Voici L’Histoire avec un grand H de Femmes incroyables mais vraies, Avec un grand F !

Spectacle jubilatoire, inspirant, drôle, ludique, pour petits et grands.

Sur Tableau noir et blanc, pour des Portraits hauts en couleurs. Macho Magazine : « Spectacle un peu trop musclé »

Princesse Magazine : « Les 2 comédiennes ne sont pas assez maquillées » Informations pratiques

MAYET – Salle des fêtes

Lundi 04 mars – 17h30

Tarif unique : 2€

Lire le programme du festival : https://bit.ly/3uWuz1U EUR.

Salle des fêtes

Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire

