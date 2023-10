ATELIER QI GONG de la FEMME Salle des fêtes Mauzens-et-Miremont, 28 octobre 2023, Mauzens-et-Miremont.

Mauzens-et-Miremont,Dordogne

Ce Qi Gong – développé et transmis par Madame Liu Ya Fei (fille du Docteur Liu Gui Zhen, initiateur de la méthode),

est conçu pour accompagner la femme à chacune des étapes de sa vie. A partir de 12 ans . Réserver.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 17:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This Qi Gong? developed and transmitted by Madame Liu Ya Fei (daughter of Dr. Liu Gui Zhen, initiator of the method),

is designed to accompany women at every stage of their lives. Ages 12 and up. Book now

Este Qi Gong, desarrollado y transmitido por Madame Liu Ya Fei (hija del doctor Liu Gui Zhen, creador del método),

está diseñado para ayudar a las mujeres en todas las etapas de su vida. Para niños a partir de 12 años. Reserve ahora

Dieses Qi Gong? wurde von Frau Liu Ya Fei (Tochter von Dr. Liu Gui Zhen, dem Initiator der Methode) entwickelt und weitergegeben,

wurde entwickelt, um die Frau in jeder Phase ihres Lebens zu begleiten. Ab 12 Jahren . Buchen

