Marché de Noël Salle des fêtes Mauzac-et-Grand-Castang, 25 novembre 2023, Mauzac-et-Grand-Castang.

Mauzac-et-Grand-Castang,Dordogne

Nous vous attendons pour venir faire vos emplettes de Noël !

13h : artisanat local et gourmandises

17h45 : chants par Leu Espalits

18h15 : retraite aux flambeaux

18h30 : feu d’artifice.

2023-11-25

Salle des fêtes

Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



We look forward to seeing you for your Christmas shopping!

1pm: local crafts and delicacies

5:45pm: carols by Leu Espalits

6:15pm: torchlight procession

6:30pm: fireworks display

Venga a hacer sus compras navideñas

13 h: artesanía y productos locales

17.45 h: villancicos cantados por Leu Espalits

18.15 h: desfile de antorchas

18.30 h: castillo de fuegos artificiales

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, um Ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen!

13 Uhr: Lokales Kunsthandwerk und Leckereien

17:45 Uhr: Gesang von Leu Espalits

18.15 Uhr: Fackelzug

18.30 Uhr: Feuerwerk

Mise à jour le 2023-11-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides