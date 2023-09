Soirée Poule au pot Salle des Fêtes Mauvezin-d’Armagnac, 30 septembre 2023, Mauvezin-d'Armagnac.

Mauvezin-d’Armagnac,Landes

Après le « summer body », place au « winter body » ! Comment l’obtenir ? Il suffit de se faire plaisir en dégustant de délicieux repas réconfortant dans une ambiance conviviale garantie ! Cette soirée « Poule au pot » est donc tout indiquée pour préparer votre « winter body » !

Réservation avant le 24/10 !.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Salle des Fêtes

Mauvezin-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



After the « summer body » comes the « winter body »! How do you get it? All you have to do is treat yourself to a delicious, comforting meal in a convivial atmosphere! This « Poule au Pot » evening is the perfect way to prepare your « winter body »!

Book before 24/10!

Después del « cuerpo de verano » viene el « cuerpo de invierno » ¿Cómo conseguirlo? Basta con disfrutar de una comida deliciosa y reconfortante en un ambiente agradable Esta velada « Poule au Pot » es la manera perfecta de preparar su « cuerpo de invierno »

¡Reserve antes del 24/10!

Nach dem « summer body » kommt nun der « winter body »! Wie bekommt man ihn? Sie müssen sich nur mit köstlichen, wärmenden Mahlzeiten in garantiert geselliger Atmosphäre verwöhnen! Dieser « Poule au pot »-Abend ist also genau das Richtige, um Ihren « winter body » vorzubereiten!

Reservieren Sie vor dem 24.10

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Landes d’Armagnac