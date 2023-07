Bal Salle des fêtes Mauves-sur-Huisne, 13 juillet 2023, Mauves-sur-Huisne.

Mauves-sur-Huisne,Orne

Jeudi 13 Juillet se déroulera une retraite aux lampions accompagnée à l’accordéon au départ de la mairie vers 21h30 en direction de la salle des fêtes où un bal populaire se tiendra, animé par Joël Olmedo de 22h à 1h du matin. Une buvette accueillera les participant-es et un parking sera ouvert en face de la Salle pour ne pas encombrer la voie de circulation et assurer la sécurité.

Préalablement un pot de l’amitié sera offert à 21h devant la mairie.

Une collecte au chapeau sera proposée pour couvrir une partie des frais d’organisation.

Cette soirée est offerte par les Associations MALVA et Festy Mauves avec le concours de la mairie..

2023-07-13 21:00:00 fin : 2023-07-13 01:00:00. .

Salle des fêtes

Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie



On Thursday July 13, a lantern-lit procession accompanied by accordion music will depart from the town hall at 9:30 p.m. towards the village hall, where a popular ball will be held, hosted by Joël Olmedo from 10 p.m. to 1 a.m.. A refreshment bar will welcome participants, and a parking lot will be set up opposite the hall to avoid obstructing traffic and ensure safety.

Beforehand, a « pot de l’amitié » will be offered at 9pm in front of the Town Hall.

A hat collection will be proposed to cover part of the organization costs.

The event is organized by the MALVA and Festy Mauves associations, with the support of the Town Hall.

El jueves 13 de julio, una procesión iluminada con farolillos y acompañada de música de acordeón saldrá del Ayuntamiento hacia las 21.30 h y se dirigirá a la sala de fiestas del pueblo, donde se celebrará un baile popular animado por Joël Olmedo de 22.00 h a 1.00 h de la madrugada. Habrá un bar de refrescos y un aparcamiento frente a la sala para mantener el tráfico fuera de las carreteras y garantizar la seguridad.

A las 21.00 horas se servirá una copa antes de la fiesta frente al Ayuntamiento.

Se ofrecerá una colecta de sombreros para sufragar parte de los gastos de organización.

Esta velada es ofrecida por las asociaciones MALVA y Festy Mauves con el apoyo del Ayuntamiento.

Am Donnerstag, dem 13. Juli, findet ein Lampionumzug mit Akkordeonbegleitung statt, der um 21:30 Uhr am Rathaus beginnt und zum Festsaal führt, wo von 22:00 bis 1:00 Uhr ein Tanzabend unter der Leitung von Joël Olmedo stattfindet. Es gibt einen Imbiss und einen Parkplatz vor dem Saal, um die Verkehrswege frei zu halten und die Sicherheit zu gewährleisten.

Zuvor wird um 21 Uhr vor dem Rathaus ein Umtrunk angeboten.

Um einen Teil der Organisationskosten zu decken, wird eine Hutkollekte angeboten.

Dieser Abend wird von den Vereinen MALVA und Festy Mauves mit Unterstützung des Bürgermeisteramtes angeboten.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme