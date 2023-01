Bal du Printemps du Noyau joli Salle des fêtes, Maurs (15)

Samedi 1 avril, 19h00

avec CAM&LEO et Naragonia Salle des fêtes, Maurs (15) espace pierre cabrespine Salle des fêtes, 15600 Maurs, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40714 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] L’événement printanier à ne pasrater : le bal du printemps avecNaragonia quartet et en 1ère par-tie Cameleo CAMELEO musique(s) à danser…Deux jeunes musiciens qui se nour-rissent des cultures du monde pourrecréer leur univers avec en filigranel’envie de partager et de faire danser. NARAGONIA QUARTET c’est un desmeilleurs groupes sur la scène folkbelge, formé par Pascale Rubens àl’accordéon diatonique et par ToonVan Mierlo, musicien multi-instru-mentiste (sax, cornemuse, accordéondiat.).Tous deux composent l’ensemble durépertoire de Naragonia ; une mu-sique fluide, harmonieuse et enivran-te. Avec Luc Pilartz, violoniste et leguitariste Maarten Decombelle (gui-tare mandole ou guitare), le quartetcrée un univers musical décalé dansune ambiance festive ! Amateurs de musique folk et dedanses – valses, scottishs, mazur-kas, polkas, bourrées, cercles cir-cassiens -, ne ratez pas ce grand mo-ment, même si vous n’avez jamaisdansé le folk ! Un stage de dansestrad sera proposé dans l’après-midi… source : événement Bal du Printemps du Noyau joli publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-01T23:00:00+02:00

