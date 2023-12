Fête de Noël Salle des fêtes Maurice Verger Moncoutant-sur-Sèvre, 4 décembre 2023, Moncoutant-sur-Sèvre.

Moncoutant-sur-Sèvre,Deux-Sèvres

Le comité des fêtes du Breuil-Bernard vous invite à sa fête de Noël.

À partir de 16 h, goûter pour les enfants, avec maquillages et visite du Père Noël.

Puis, à partir de 19h, on vous propose du vin chaud, de la bière et des fouées. Nos amis de la banda de Boismé viendront animer l’événement.

N’oubliez pas de venir avec votre pull moche de noël..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Salle des fêtes Maurice Verger

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Breuil-Bernard festival committee invites you to its Christmas party.

From 4 p.m., children’s tea party with face painting and a visit from Santa Claus.

Then, from 7pm, mulled wine, beer and fouées. Our friends from the Boismé banda will entertain you.

Don’t forget to bring your ugly Christmas sweater.

La comisión de fiestas de Breuil-Bernard le invita a su fiesta de Navidad.

A partir de las 16.00 horas, habrá una merienda para los niños, con pintacaras y la visita de Papá Noel.

A continuación, a partir de las 19:00, podrá degustar vino caliente, cerveza y fouées. Nuestros amigos de la banda de música de Boismé amenizarán la velada.

No olvide traer su feo jersey navideño.

Das Festkomitee von Breuil-Bernard lädt Sie zu seiner Weihnachtsfeier ein.

Ab 16 Uhr gibt es einen Imbiss für die Kinder mit Schminken und einem Besuch des Weihnachtsmanns.

Anschließend, ab 19 Uhr, werden Glühwein, Bier und Fouées angeboten. Unsere Freunde von der Banda de Boismé werden die Veranstaltung musikalisch umrahmen.

Vergessen Sie nicht, Ihren hässlichen Weihnachtspullover mitzubringen.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Bocage Bressuirais