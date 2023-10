Cet évènement est passé Salon des artistes Salle des fêtes Maurice Schumann Pérenchies Catégories d’Évènement: Nord

Pérenchies Salon des artistes Salle des fêtes Maurice Schumann Pérenchies, 15 novembre 2019, Pérenchies. Salon des artistes 15 – 17 novembre 2019 Salle des fêtes Maurice Schumann GRATUIT SALLE DES FÊTES MAURICE SCHUMANN SALON DES ARTISTES 15>17NOV2019 Salon des peintres avec une thématique spéciale cette année : Eldorado ! Accueil des artistes pérenchinois, des artistes de Prémesques et de Capinghem. Les artistes de l’atelier d’arts appliqués seront également présents ainsi que des artistes ayant été invités d’honneur lors des derniers salons. Nathalie COILLOT Dominique JOYE Valérie TELESCA Geneviève DELIGNE Sabine BOULINGUIEZ Emma LAVAL Jean Michel DUTILLIE Bertrand BATEMAN Dominique CANDELIER Xavier RIVOIRE GRATUIT Les 15, 16 et 17 novembre 2019 de 10 à 12h et de 14 à 18h. Vernissage vendredi 16 novembre 2019 à 19h (entrée libre). Salle des fêtes Maurice Schumann 2-20 Rue Gambetta, 59840 Pérenchies Pérenchies 59840 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0670520065 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-15T10:00:00+01:00 – 2019-11-15T12:00:00+01:00

2019-11-17T14:00:00+01:00 – 2019-11-17T18:00:00+01:00 Ville de Pérenchies Détails Catégories d’Évènement: Nord, Pérenchies Autres Lieu Salle des fêtes Maurice Schumann Adresse 2-20 Rue Gambetta, 59840 Pérenchies Ville Pérenchies Departement Nord Lieu Ville Salle des fêtes Maurice Schumann Pérenchies latitude longitude 50.667943;2.977556

Salle des fêtes Maurice Schumann Pérenchies Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perenchies/