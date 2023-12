Thé dansant Salle des fêtes Maurice Rodet Charols Catégories d’Évènement: Charols

Drôme Thé dansant Salle des fêtes Maurice Rodet Charols, 17 décembre 2023 14:00, Charols. Charols,Drôme Thé dansant organisé par l’association (Club de l’Amitié)..

2023-12-17 14:00:00 fin : 2023-12-17 19:00:00. EUR.

Salle des fêtes Maurice Rodet

Charols 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Tea dance organized by the association (Club de l'Amitié). Baile del té organizado por la asociación (Club de l'Amitié). Thé dansant organisiert von der Vereinigung (Club de l'Amitié).

