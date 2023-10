Marche Octobre Rose Salle des fêtes Massoulès, 15 octobre 2023, Massoulès.

Massoulès,Lot-et-Garonne

La Municipalité, l’association Gym d’entretien et le Club des Loisirs vous proposent une marche de 7 ou 12 km, avec parcours adapté au poussette, au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Collation gourmande à l’arrivée.

Les bénéfices seront reversées pour la recherche contre le cancer..

2023-10-15

Salle des fêtes

Massoulès 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Municipality, the Maintenance Gym association and the Leisure Club offer you a 7 or 12 km walk, with a route suitable for strollers, for the benefit of the fight against breast cancer.

Gourmet snack on arrival.

El ayuntamiento, la asociación Gym d’entretien y el Club des Loisirs organizan una marcha de 7 o 12 km, con un recorrido apto para cochecitos, a beneficio de la lucha contra el cáncer de mama.

Aperitivo gourmet a la llegada.

Los beneficios se destinarán a la investigación contra el cáncer.

Die Stadtverwaltung, der Verein Gym d’entretien und der Club des Loisirs bieten Ihnen eine Wanderung von 7 oder 12 km mit kinderwagentauglicher Strecke zugunsten des Kampfes gegen Brustkrebs an.

Leckerer Imbiss am Ziel.

Der Erlös wird für die Krebsforschung gespendet.

