SOIRÉE TAPAS CONCERT Salle des fêtes Massegros Causses Gorges, 2 décembre 2023, Massegros Causses Gorges.

Massegros Causses Gorges,Lozère

A partir de 19h à la salle des fêtes !

Bar à huîtres, planche de charcuterie, bar à bières, planche à fromages, bar à vin…..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Salle des fêtes

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie



From 7pm in the village hall!

Oyster bar, charcuterie board, beer bar, cheese board, wine bar….

A partir de las 19.00 horas en la sala de fiestas del pueblo

Barra de ostras, tabla de embutidos, barra de cerveza, tabla de quesos, barra de vinos….

Ab 19 Uhr in der Festhalle!

Austernbar, Wurstbrett, Bierbar, Käsebrett, Weinbar….

