BOURSE AUX JOUETS – APE DE L’ÉCOLE DU MASSEGROS Salle des fêtes Massegros Causses Gorges, 19 novembre 2023, Massegros Causses Gorges.

Massegros Causses Gorges,Lozère

L’association des parents d’élèves de l’école du Massegros organise une bourse aux jouets de 10h à 18h à la salle des fêtes.

Entrée gratuite, venez nombreux!

Pour les exposants, réservation obligatoire au 06 26 19 12 41…..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie



The Massegros school parents’ association is organizing a toy fair from 10am to 6pm at the Salle des Fêtes.

Admission is free, so come one, come all!

For exhibitors, booking essential: 06 26 19 12 41….

La asociación de padres del colegio Le Massegros organiza una feria del juguete de 10.00 a 18.00 horas en el salón del pueblo.

La entrada es gratuita, así que ¡vengan todos!

Los expositores deben reservar con antelación llamando al 06 26 19 12 41….

Die Elternvereinigung der Schule von Massegros organisiert von 10 bis 18 Uhr im Festsaal eine Spielzeugbörse.

Der Eintritt ist frei, kommen Sie zahlreich!

Aussteller müssen sich unter 06 26 19 12 41…. anmelden.

Mise à jour le 2023-09-26 par 48 – OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn