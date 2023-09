THÉÂTRE : « UNE AFFAIRE DE FAMILLE » – TROUPE DE THÉÂTRE « CANSONS É REPAPIADAS » DU MASSEGROS Salle des fêtes Massegros Causses Gorges, 18 novembre 2023, Massegros Causses Gorges.

Massegros Causses Gorges,Lozère

La troupe de théâtre « Cansons é Repapiadas » du Massegros se produira à la salle des fêtes à 20h30 pour leur fin de tournée.

Participation libre, une partie des recettes sera reversée au profit d’œuvres caritatives à à l’institut Val d’Aurelle de Mont….

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Salle des fêtes

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie



The « Cansons é Repapiadas » theater troupe from Le Massegros will be performing at the Salle des Fêtes at 8:30pm for the end of their tour.

Admission free, with part of the proceeds going to charity at the Val d’Aurelle institute in Mont…

La compañía de teatro « Cansons é Repapiadas » de Le Massegros actuará en la Salle des Fêtes a las 20.30 h como fin de gira.

La entrada es gratuita y una parte de la recaudación se destinará a la beneficencia del Instituto Val d’Aurelle de Montpellier.

Die Theatergruppe « Cansons é Repapiadas » aus Le Massegros wird zum Abschluss ihrer Tournee um 20:30 Uhr im Festsaal auftreten.

Der Eintritt ist frei, ein Teil der Einnahmen wird für wohltätige Zwecke an das Institut Val d’Aurelle in Mont…

