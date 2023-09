RANDONNÉES POUR LE TÉLÉTHON – COMITÉ D’ORGANISATION MASSEGROS / LLA MALÈNE Salle des fêtes Massegros Causses Gorges, 14 octobre 2023, Massegros Causses Gorges.

Massegros Causses Gorges,Lozère

Venez participer à la journée de randonnées organisée par le comité d’organisation Massegros/La Malène, participation libre et entièrement reversée au Téléthon. Au programme:

– Rando VTT de 30 km ( circuit non balisé encadré par le Vélo Club Masseg….

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Salle des fêtes

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie



Come and take part in the day’s hikes organized by the Massegros/La Malène organizing committee, free of charge and entirely donated to the Telethon. On the program:

– 30 km mountain bike ride (unmarked circuit supervised by the Vélo Club Massegros/La Malène…

Participe en la jornada de senderismo organizada por el comité organizador de Massegros/La Malène, gratuita e íntegramente donada al Teletón. El programa incluye

– Recorrido de 30 km en bicicleta de montaña (circuito no balizado supervisado por el Vélo Club Massegros/La Malène).

Nehmen Sie am Wandertag teil, der vom Organisationskomitee Massegros/La Malène organisiert wird. Die Teilnahme ist kostenlos und wird vollständig an den Telethon gespendet. Auf dem Programm stehen:

– Mountainbike-Tour von 30 km (nicht markierte Strecke, betreut vom Vélo Club Massegg…

Mise à jour le 2023-09-26 par 48 – OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn