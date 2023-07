THÉÂTRE : « UNE AFFAIRE DE FAMILLE » – TROUPE DE THÉÂTRE « CANSONS É REPAPIADAS » DU MASSGROS Salle des fêtes Massegros Causses Gorges, 28 juillet 2023, Massegros Causses Gorges.

Massegros Causses Gorges,Lozère

La troupe de théâtre « Cansons é Repapiadas » du Massegros se produira à la salle des fêtes à 18h à l’occasion du marché nocturne gourmand pour jouer « Une affaire de famille », comédie adaptée de Charles Istace.

Participation libre, une partie des recet….

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR.

Salle des fêtes

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie



The « Cansons é Repapiadas » theater troupe from Le Massegros will be performing « Une affaire de famille », a comedy adapted from Charles Istace, at the salle des fêtes at 6pm during the gourmet night market.

Participation is free, with a portion of the tak…

La compañía de teatro « Cansons é Repapiadas » de Le Massegros representará « Une affaire de famille », comedia adaptada de Charles Istace, en la sala del pueblo a las 18.00 h coincidiendo con el mercado nocturno gastronómico.

Participación gratuita, parte del tak…

Die Theatergruppe « Cansons é Repapiadas » aus Le Massegros wird anlässlich des Gourmet-Nachtmarkts um 18 Uhr im Festsaal auftreten und « Eine Familienangelegenheit » spielen, eine Komödie, die von Charles Istace adaptiert wurde.

Freie Teilnahme, ein Teil der Einnahmen…

