Rencontres Musicien-ne-s-Danseureuses Salle des fêtes, Massat (09), 20 octobre 2023, .

Rencontres Musicien-ne-s-Danseureuses Vendredi 20 octobre, 18h00 Salle des fêtes, Massat (09) Libre

RENCONTRE MUSICIEN(NE)S-DANSEUREUSES

Vendredi 20 Octobre

tous les 3èmes Vendredis du mois

à la salle des fêtes de Massat 09320

(Allées du Pouech)

Entrée : participation libre

Scène ouverte sonorisée sur inscription**.

PROGRAMME

18h**: Initiation aux danses

19h30**: Repas tiré du sac (pensez à prendre vos couverts)

20h30**: BAL

avec

Massat Trad (Collectif Trad)

Scène ouverte sonorisée sur inscription

suivi d’un Bœuf(pensez à prendre vos instruments)

Contact: Clément 06 47 94 17 41

ou *tradmassat@yahoo.com*

source : événement Rencontres Musicien-ne-s-Danseureuses publié sur AgendaTrad

Salle des fêtes, Massat (09) Le Pouech

Salle des fêtes, 09320 Massat, France [{« data »: {« author »: « Clu00e9ment Vuillaume », « cache_age »: 86400, « description »: « Le joyeux collectif musical Massat Trad su00e9vit dans la vallu00e9e de l’Arac et au-delu00e0, collectif ouvert et u00e0 gu00e9omu00e9trie variable… », « type »: « video », « title »: « Du00c9MO MASSAT TRAD », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/q-RTUGnZC4k/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=q-RTUGnZC4k », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCRPD32w4TrkFDdlAtoX0g1w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=q-RTUGnZC4k »}, {« link »: « mailto:tradmassat@yahoo.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/44732 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T18:00:00+02:00 – 2023-10-21T02:00:00+02:00

2023-10-20T18:00:00+02:00 – 2023-10-21T02:00:00+02:00

baltrad balfolk