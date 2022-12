Rencontre Musicien-ne-s-Danseureuses Salle des fêtes, Massat (09)

Rencontre Musicien-ne-s-Danseureuses Salle des fêtes, Massat (09), 20 janvier 2023, . Rencontre Musicien-ne-s-Danseureuses Vendredi 20 janvier 2023, 18h00 Salle des fêtes, Massat (09)

Entrée libre

avec Massat Trad Salle des fêtes, Massat (09) Le Pouech Salle des fêtes, 09320 Massat, France [{« link »: « mailto:tradmassat@yahoo.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40377 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Tous les 3ème Vendredi du mois: 18h: Initiation aux danses 19h30: Repas partagé (amenez vos couverts, s.v.p.) 20h30: BAL en scène ouverte sonorisée sur inscription Contacts: Clément 06 47 94 17 41 tradmassat@yahoo.com source : événement Rencontre Musicien-ne-s-Danseureuses publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T18:00:00+01:00

2023-01-21T02:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes, Massat (09) Adresse Le Pouech Salle des fêtes, 09320 Massat, France Age maximum 110 lieuville Salle des fêtes, Massat (09)

Salle des fêtes, Massat (09) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//