avec Massat Trad et Scène Ouverte sonorisée Salle des fêtes, Massat (09) Le Pouech Salle des fêtes, 09320 Massat, France [{« link »: « mailto:tradmassat@yahoo.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/38886 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 18 h: Initiation aux danses 19h30: Repas partagé (Pensez à prendre vos couverts) 20h30: Bal (Scène ouverte sonorisée sur inscription) suivi d’un bœuf Contacts: 06 47 94 17 41 (Clément) tradmassat@yahoo.com source : événement Rencontres Musicien-ne-s Danseureuses publié sur AgendaTrad

