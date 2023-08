EXPOSITION LEGO salle des fêtes Marville, 9 septembre 2023, Marville.

Marville,Meuse

Un événement à ne pas rater sur Marville le samedi 9 de 10h à 18h et le dimanche 10 septembre 2023 de 10h à 17h à la salle des fêtes, une exposition 100% briques de Lego pour les passionnés.

Il y aura aussi un vendeur de pièces au détail et un vendeur de set (boîte) neuf et occasion.

Buvette et restauration sur place.

Plus d’info : 06 86 74 59 98. Tout public

Samedi 2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-09 17:00:00. 0 EUR.

salle des fêtes

Marville 55600 Meuse Grand Est



An event not to be missed in Marville on Saturday 9 from 10am to 6pm and Sunday 10 September 2023 from 10am to 5pm at the Salle des Fêtes, a 100% Lego brick exhibition for enthusiasts.

There will also be a retailer of parts and a seller of new and second-hand sets.

Refreshments and catering on site.

Further info: 06 86 74 59 98

Una cita ineludible en Marville el sábado 9 de septiembre de 10.00 a 18.00 h y el domingo 10 de septiembre de 2023 de 10.00 a 17.00 h en la Salle des Fêtes, una exposición 100% ladrillos Lego para los aficionados.

También habrá un minorista de piezas y un vendedor de sets (cajas) nuevos y de segunda mano.

Restauración y catering in situ.

Más información: 06 86 74 59 98

Ein Ereignis, das Sie in Marville am Samstag, den 9. September von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 10. September 2023 von 10 bis 17 Uhr in der Festhalle nicht verpassen sollten, ist eine Ausstellung von 100% Legosteinen für Liebhaber.

Es wird auch einen Verkäufer von Einzelteilen und einen Verkäufer von neuen und gebrauchten Sets (Schachteln) geben.

Getränke und Speisen vor Ort.

Weitere Informationen: 06 86 74 59 98

Mise à jour le 2023-08-28 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY