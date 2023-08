Bal Trad avec Vira Solelh Salle des Fêtes, Martrin (12) Bal Trad avec Vira Solelh Salle des Fêtes, Martrin (12), 9 septembre 2023, . Bal Trad avec Vira Solelh Samedi 9 septembre, 20h30 Salle des Fêtes, Martrin (12) au chapeau l’ Association Qu’est ce qui se trame vous invite à la 5ième édition de Tiss Tiss. les 9 et 10 Septembre prochain à Martrin dans le Sud-Aveyron C ‘est un Festival dédié aux savoirs-faire autour de la laine, un moment de partage, de transmissions et de joie. les ateliers l ‘après-midi: tissage,filage, teinture végétale, feutre, tricot, crochets, ……. et le 9 Septembre à 21H Bal Trad/actuel avec le groupe Vira-Solelh . chant, accordéon diatonique, cabrette, vielle électro, ukulélé, violon, percussions. les 4 musiciens millavois vous proposeront un répertoire mélangeant Musique traditionnelle occitane et compositions. source : événement Bal Trad avec Vira Solelh publié sur AgendaTrad Salle des Fêtes, Martrin (12) le Bourg 12550 Martrin

Salle des Fêtes, 12550 Martrin, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44650 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T20:30:00+02:00 – 2023-09-10T00:30:00+02:00

2023-09-09T20:30:00+02:00 – 2023-09-10T00:30:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle des Fêtes, Martrin (12) Adresse le Bourg 12550 Martrin Salle des Fêtes, 12550 Martrin, France Age max 110 Lieu Ville Salle des Fêtes, Martrin (12) latitude longitude 43.938735;2.620426

Salle des Fêtes, Martrin (12) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//