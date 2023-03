Renan Luce en concert Salle des fêtes Martres-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Renan Luce en concert Salle des fêtes, 19 mars 2023, Martres-Tolosane. Renan Luce en concert Dimanche 19 mars, 16h00 Salle des fêtes Sur réservation, règlement sur place 15€ « Ces trois dernières années, ma vie sur scène fût accompagnée au piano par Christophe Cravero.

En version orchestrale ou quintet, la manière dont il a accueilli mes chansons me touche énormément.

C’est ce bonheur-là qui m’a donné l’idée de partir en tournée seul avec lui. Pour retrouver aussi une nudité propice à la confidence, une simplicité qui approfondit les sentiments, pour explorer un nouveau terrain de jeu ensemble.

Depuis longtemps, je rêve d’un voyage musical dont je ne serais pas le seul capitaine et je suis curieux de voir où celui-ci me mènera avec Christophe ! J’entends des climats riches et vivants, des emprunts au jazz, à la musique romantique, au folk… » Renan Luce Salle des fêtes 18 boulevard de la Magdeleine 31220 MARTRES-TOLOSANE Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://urlz.fr/k9za »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T16:00:00+01:00 – 2023-03-19T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Martres-Tolosane Autres Lieu Salle des fêtes Adresse 18 boulevard de la Magdeleine 31220 MARTRES-TOLOSANE Ville Martres-Tolosane Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Salle des fêtes Martres-Tolosane

