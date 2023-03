Le Printemps du Rire à Martres-Tolosane Salle des fêtes, 18 mars 2023, Martres-Tolosane.

Le Printemps du Rire à Martres-Tolosane Samedi 18 mars, 20h30 Salle des fêtes Réservations 10€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Tous les ans, le Printemps du Rire accompagne des jeunes talents francophones dans leur professionnalisation. Parmi 200 candidatures reçues, 6 jeunes humoristes sont alors retenus.

À la clef : la participation au Gala d’Ouverture du festival, une masterclass, et une tournée d’une semaine.

Nos six jeunes humoristes se divisent en deux tournées pour parcourir les salles de la région et vous rencontrer.

✨ # ✨

Charlotte a commencé le théâtre à ses 8 ans. Fan de Louis de Funès, de Robin Williams et d’Alex Lutz, elle s’intéresse assez tôt à la dramédie.

Elle poursuit sa formation à L’Entrée des Artistes d’Olivier Belmondo. Où elle commence en parallèle le stand up en 2018.

La même année elle passe des castings et obtient plusieurs rôles dans des séries. En 2020, elle rencontre le réalisateur Ben Baraquin, qui deviendra son metteur en scène pour « Salle D’attente » en 2021, un seule en scène en 5 actes où chaque acte représente une séance chez un thérapeute et où on suit l’évolution de la dépression du personnage. Le spectacle se joue, depuis janvier 2022, tous les vendredis à La Comédie des 3 Bornes.

Depuis bientôt quatre ans, Lisa Delmoitiez écume les soirées stand-up pour y partager ses réflexions et interrogations d’un air calme, parfois désabusé, mais toujours amusé. En quelques années à peine, elle a déjà partagé la scène avec de grands noms de l’humour notamment lors du Lillarious Festival, nouvelle création du fondateur du Montreux comedy festival. Depuis peu, elle est également chroniqueuse dans la Bande Originale sur France Inter. Enfin bref: Lisa Delmoitiez est une humoriste à suivre. C’est pas elle qui le dit, c’est Topito.

Diplômé du Cours Florent et humoriste depuis 4 ans, Paul mêle dans son one man show musical « Pauk » le chant, le piano et même le rap au service d’une quête : sur scène, demander sa copine en mariage. Mais malheureusement elle n’est toujours pas venue le voir…

Salle des fêtes 18 boulevard de la Magdeleine 31220 MARTRES-TOLOSANE Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://leprintempsdurire.festik.net/la-tournee-des-jeunes-talents-a-martres-tolosane »}, {« type »: « email », « value »: « espaceculturelangonia@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 90 46 24 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T20:30:00+01:00 – 2023-03-18T22:00:00+01:00

2023-03-18T20:30:00+01:00 – 2023-03-18T22:00:00+01:00

Humour Angonia

@LePrintempsduRire