[Marché de Noël] Salle des fêtes Martin-Église, 3 décembre 2023, Martin-Église.

Martin-Église,Seine-Maritime

Situé dans la grande salle des fêtes de Martin-Eglise, le Marché de Noël accueille cette année une trentaine d’exposants.

Et en simultané dans la salle annexe, un spectacle de noël est proposé aux jeunes enfants , avec « Le petit théâtre de Guignol », dans une pièce en deux actes intitulée « Il faut sauver Noël ! ».

Artisans et créateurs locaux : déco de noël, boules et couronnes de noël, bougies artisanales, confiseries de noël et barbe à papa, confection sur place de stylos en bois précieux, bijoux acier inoxydables, encens, huiles essentielles, vins « Château Marquet la Paillerie » (Côte de Blaye), confitures « maison » aux parfums originaux, pochettes, sacs, poupées, vêtements italien, maquillage enfants, objets en macramé, pyrogravure sur bois à la main, créations de couture, scrapbooking, mugs personnalisés, broderie, résine, impression 3d, peinture sur pots en terre, bracelets de pierres d’énergie (fabriqués sur place), portes clés, confection de boucles d’oreilles, cosmétiques, miel et produits fermiers, saucissons et terrines, farine et pâtes fabriquées sur la commune de Martin-Eglise.

L’association « Martin-Eglise Animation » assure la vente de : vin chaud, thé, café, chocolat chaud, chouquettes, croissants, pains au chocolat, sablés, sachets de chocolats, pain d’épices (à la tranche).

Crêperie à l’extérieur (crêpes salées et sucrées), cookies, bière, cidre, jus de fruits, coca, eaux.

D’autres animations sont prévues avec la visite du père noël et des promenades en calèche pour les petits..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Salle des fêtes

Martin-Église 76370 Seine-Maritime Normandie



Located in Martin-Eglise’s main village hall, this year’s Christmas Market welcomes some thirty exhibitors.

Simultaneously, in the annex hall, a Christmas show for young children is presented by « Le petit théâtre de Guignol », in a two-act play entitled « Il faut sauver Noël!

Local craftsmen and designers : christmas decorations, baubles and wreaths, handmade candles, Christmas sweets and cotton candy, on-site production of precious wood pens, stainless steel jewelry, incense, essential oils, « Château Marquet la Paillerie » wines (Côte de Blaye), home-made jams with original fragrances, pouches, bags, dolls, Italian clothing, children’s make-up, macramé objects, hand-crafted wood pyrography, sewing creations, scrapbooking, personalized mugs, embroidery, resin, 3d printing, painting on earthen pots, energy stone bracelets (made on site), key rings, earrings, cosmetics, honey and honey productscosmetics, honey and farm produce, sausages and terrines, flour and pasta made in Martin-Eglise.

The « Martin-Eglise Animation » association sells mulled wine, tea, coffee, hot chocolate, chouquettes, croissants, pains au chocolat, shortbread, bags of chocolates, gingerbread (by the slice).

Outside creperie (sweet and savoury crepes), cookies, beer, cider, fruit juices, cola, water.

Other activities include a visit from Santa Claus and horse-drawn carriage rides for the little ones.

El Mercado de Navidad de este año, que se celebrará en la sala principal del pueblo de Martin-Eglise, contará con una treintena de expositores.

¡Simultáneamente, en la sala contigua, « Le petit théâtre de Guignol » ofrecerá un espectáculo navideño para los más pequeños, con una obra en dos actos titulada « Il faut sauver Noël!

Artesanos y diseñadores locales : decoraciones navideñas, adornos y coronas, velas hechas a mano, dulces navideños y algodón de azúcar, bolígrafos de madera preciosa, joyas de acero inoxidable, incienso, aceites esenciales, vinos Château Marquet la Paillerie (Côte de Blaye), mermeladas caseras con sabores originales, bolsos clutch, bolsos, muñecas, ropa italiana, maquillaje infantil, objetos de macramé, pirograbado artesanal en madera, creaciones de costura, scrapbooking, tazas personalizadas, bordados, resina, impresión 3d, pintura sobre vasijas de barro, pulseras de piedras energéticas (hechas in situ), llaveros, fabricación de pendientes, cosméticos, miel y productos naturalescosméticos, miel y productos de la granja, embutidos y terrinas, harina y pasta elaborados en Martin-Eglise.

La asociación « Animación Martin-Eglise » venderá vino caliente, té, café, chocolate caliente, chouquettes, croissants, pains au chocolat, shortbread, bolsas de bombones, pan de especias (por porciones).

Crêperie exterior (crêpes dulces y salados), galletas, cerveza, sidra, zumos de fruta, refrescos de cola, agua.

Otras atracciones: visita de Papá Noel y paseos en coche de caballos para los más pequeños.

Der Weihnachtsmarkt im großen Festsaal von Martin-Eglise bietet in diesem Jahr rund 30 Ausstellern Platz.

Gleichzeitig findet im Nebenraum ein Weihnachtsspektakel für kleine Kinder statt, bei dem « Le petit théâtre de Guignol » ein Stück in zwei Akten mit dem Titel « Il faut sauver Noël! » (Wir müssen Weihnachten retten!) aufführt.

Lokale Kunsthandwerker und Kreative: weihnachtsdekoration, Weihnachtskugeln und -kränze, handgefertigte Kerzen, Weihnachtskonfekt und Zuckerwatte, Herstellung von Kugelschreibern aus Edelholz vor Ort, Schmuck aus rostfreiem Stahl, Weihrauch, ätherische Öle, Weine « Château Marquet la Paillerie » (Côte de Blaye), « hausgemachte » Marmeladen mit originellen Düften, Täschchen, taschen, Puppen, italienische Kleidung, Kinderschminke, Makramee-Objekte, handgefertigte Pyrogravur auf Holz, Näharbeiten, Scrapbooking, personalisierte Tassen, Stickereien, Kunstharz, 3D-Druck, Malerei auf Tontöpfen, Armbänder aus Energiesteinen (vor Ort hergestellt), Schlüsselanhänger, Herstellung von Ohrringen, Schmuck, Schmuck und Geschenkein der Gemeinde Martin-Eglise hergestellte Ohrringe, Kosmetika, Honig und Bauernprodukte, Wurst und Terrinen, Mehl und Nudeln.

Der Verein « Martin-Eglise Animation » verkauft: Glühwein, Tee, Kaffee, heiße Schokolade, Chouquettes, Croissants, Pain au chocolat, Mürbeteiggebäck, Pralinen, Lebkuchen (in Scheiben).

Crêperie im Freien (süße und herzhafte Crêpes), Kekse, Bier, Cidre, Fruchtsäfte, Cola, Wasser.

Weitere Animationen sind mit dem Besuch des Weihnachtsmanns und Kutschfahrten für die Kleinen geplant.

