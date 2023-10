[Spectacle] Ratatouille Rhapsody Salle des fêtes Martin-Église, 22 novembre 2023, Martin-Église.

Martin-Église,Seine-Maritime

Il se mijote quelque chose…

Sidonie Beauchamp, grande chef étoilée, est entrée en résistance contre la «Food Corporation». Elle sillonne le monde avec sa cuisine ambulante pour retrouver les goûts et les saveurs. Colin, rockeur gourmand, va devenir son commis avec le secret espoir de pouvoir transformer la batterie de cuisine en instruments de musique.

Entre casseroles et chansons, les deux cuisiniers auront besoin de l’aide du public pour leur aventure gustative !

Une recette de spectacle à déguster en famille, à partir de 6 ans..

2023-11-22 15:00:00 fin : 2023-11-22 . .

Salle des fêtes

Martin-Église 76370 Seine-Maritime Normandie



Something is afoot…

Sidonie Beauchamp, a Michelin-starred chef, has joined the resistance against the Food Corporation. She criss-crosses the world with her mobile kitchen to rediscover tastes and flavors. Colin, a gourmet rocker, will become her assistant, with the secret hope of transforming his cookware into musical instruments.

Between saucepans and songs, the two cooks will need the audience?s help for their gustatory adventure!

A recipe for a family show for ages 6 and up.

Algo está en marcha…

Sidonie Beauchamp, chef con una estrella Michelin, se ha unido a la resistencia contra la Corporación Alimentaria. Viaja por el mundo con su cocina móvil para redescubrir gustos y sabores. Colin, un rockero gastrónomo, se convertirá en su ayudante, con la secreta esperanza de transformar sus utensilios de cocina en instrumentos musicales.

Entre cazos y canciones, los dos cocineros necesitarán la ayuda del público para su aventura gustativa

Una receta de espectáculo para disfrutar con toda la familia, a partir de 6 años.

Es führt etwas im Schilde …

Sidonie Beauchamp, eine große Sterneköchin, ist in den Widerstand gegen die « Food Corporation » gegangen. Sie reist mit ihrer Wanderküche um die Welt, um die Geschmäcker und Aromen wiederzufinden. Colin, ein Feinschmecker-Rocker, wird ihr Gehilfe mit der geheimen Hoffnung, das Kochgeschirr in Musikinstrumente verwandeln zu können.

Zwischen Kochtöpfen und Liedern brauchen die beiden Köche die Hilfe des Publikums für ihr geschmackliches Abenteuer!

Ein Rezept für eine Show, die die ganze Familie ab 6 Jahren genießen kann.

Mise à jour le 2023-10-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche