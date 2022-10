Uphony et Utopia à Marquion Salle des fêtes Marquion Catégories d’évènement: Marquion

Pas-de-Calais

Uphony et Utopia à Marquion Salle des fêtes, 23 octobre 2022, Marquion. Uphony et Utopia à Marquion Dimanche 23 octobre, 16h00 Salle des fêtes

Gratuit

Utopia s’invite à Marquion Salle des fêtes 11 Rue de la Mairie, 62860 Marquion Marquion 62860 Pas-de-Calais Hauts-de-France L’Ensemble Musical de Marquion joue les pièces musicales Uphony et Utopia. Œuvre de Jérémie Dufort, Uphony est une utopie musicale, inspirée librement de la ville musicale d’Hector Berlioz, Euphonia. L’ensemble orchestral y est divisé en trois groupes symbolisant La Terre, L’Eau et Le Feu. Chaque groupe instrumental et chaque musicien de ce groupe revêt une importance capitale, et leur fusion est une métaphore du mélange culturel, socle d’une société qui vit en harmonie. Autre pièce de concert pour orchestre d’harmonie composée par Jérémie Dufort, Utopia veut rendre hommage à ces architectes visionnaires, à ces doux rêveurs tentant de bousculer les codes de leur temps pour revendiquer leurs idéaux et dénoncer les dérives de leurs époques. Elle s’ancre dans un univers fantastique, digne des musiques de films de science-fiction. + de 40 concerts cette saison pour découvrir les pièces de Jérémie Dufort Uphony et Utopia dans toute la Région !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-23T16:00:00+02:00

2022-10-23T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Marquion, Pas-de-Calais Autres Lieu Salle des fêtes Adresse 11 Rue de la Mairie, 62860 Marquion Ville Marquion lieuville Salle des fêtes Marquion Departement Pas-de-Calais

Salle des fêtes Marquion Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marquion/

Uphony et Utopia à Marquion Salle des fêtes 2022-10-23 was last modified: by Uphony et Utopia à Marquion Salle des fêtes Salle des fêtes 23 octobre 2022 Marquion Salle des fêtes Marquion

Marquion Pas-de-Calais