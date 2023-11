Théâtre de poche Salle des fêtes Marquay, 10 novembre 2023, Marquay.

Marquay,Dordogne

Le théâtre de poche joue « 3 veuves à la mer » de Sophie Satti.

Avec Régine Esclafer, Jo Albareil et Laétitia Coment..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

Salle des fêtes

Marquay 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Théâtre de Poche plays « 3 veuves à la mer » by Sophie Satti.

With Régine Esclafer, Jo Albareil and Laétitia Coment.

El Théâtre de Poche representa « 3 veuves à la mer » de Sophie Satti.

Con Régine Esclafer, Jo Albareil y Laétitia Coment.

Das Taschen-Theater spielt « 3 Witwen am Meer » von Sophie Satti.

Mit Régine Esclafer, Jo Albareil und Laétitia Coment.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir