Réveillon de la Saint Sylvestre Salle des fêtes Marnac, 30 novembre 2023, Marnac.

Marnac,Dordogne

À l’occasion du réveillon de la Saint Sylvestre, le comité des fêtes de Castels vous invite à fêter le passage à la nouvelle année ensemble !

Rendez-vous le 31 décembre dès 20h00 à la salle des fêtes de Marnac.

Au programme, soirée dansante avec l’orchestre JOE BÉATRICE.

Repas à 50€ / adulte

Réser.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Salle des fêtes

Marnac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For New Year’s Eve, the Castels Comité des fêtes invites you to celebrate the arrival of the new year together!

We look forward to seeing you on December 31st from 8:00 pm at the Marnac village hall.

The program includes dancing with the JOE BÉATRICE orchestra.

Meal at 50? / adult

Book

Para Nochevieja, el Comité des fêtes de Castels le invita a celebrar juntos la llegada del nuevo año

Únase a nosotros el 31 de diciembre a las 20:00 h en la sala de fiestas de Marnac.

El programa incluye baile con la orquesta JOE BÉATRICE.

50 ¤ / adulto

Reserve

Anlässlich des Silvesterabends lädt Sie das Festkomitee von Castels dazu ein, den Jahreswechsel gemeinsam zu feiern!

Wir treffen uns am 31. Dezember ab 20 Uhr im Festsaal von Marnac.

Auf dem Programm steht ein Tanzabend mit dem Orchester JOE BÉATRICE.

Essen für 50? / Erwachsener

Reservierung

Mise à jour le 2023-11-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne