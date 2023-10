Soirée Halloween Salle des fêtes Marions, 4 novembre 2023, Marions.

Marions,Gironde

Ce samedi 4 novembre, à la salle des fêtes de Marions, venez profiter d’une soirée dansante sur le thème d’Halloween. Vous pourrez profiter d’un bon repas et danser jusqu’au bout de la nuit ! Déguisé ou non, vous serez les bienvenus !

Repas sur réservation ..

Salle des fêtes

Marions 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This Saturday, November 4, come and enjoy a Halloween-themed dance party at Marions village hall. Enjoy a delicious meal and dance the night away! Disguised or not, you’re welcome!

Meals on reservation .

Este sábado 4 de noviembre, ven a disfrutar de una fiesta de baile con temática de Halloween en el salón del pueblo de Marions. Disfruta de una deliciosa comida y baila toda la noche Disfrazado o no, ¡eres bienvenido!

Es necesario reservar.

Diesen Samstag, den 4. November, können Sie in der Festhalle von Marions einen Tanzabend zum Thema Halloween genießen. Genießen Sie ein gutes Essen und tanzen Sie bis in die Nacht hinein! Verkleidet oder nicht, Sie sind herzlich willkommen!

Essen auf Vorbestellung .

