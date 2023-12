Fête patronale Salle des fêtes Mareuil en Périgord, 4 décembre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

Fête du village avec vide-greniers, exposition de vieux tracteurs, marché gourmand, bal gratuit, randonnées pédestres et VTT, concours de pétanque et feu d’artifice le dimanche à 23h. Course de caisses à savons le samedi 03 août (inscriptions à partir du 02 avril 2024).

2024-08-03 fin : 2024-08-04 . .

Salle des fêtes

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Village fair with garage sale, old tractor exhibition, gourmet market, free ball, hiking and mountain biking, pétanque competition and fireworks at 11pm on Sunday. Soap box race on Saturday August 03 (registration from April 02, 2024)

Feria del pueblo con venta de garaje, exposición de tractores antiguos, mercado gastronómico, baile libre, paseos a pie y en bicicleta de montaña, competición de petanca y fuegos artificiales a las 23:00 h el domingo. Carrera de cajas de jabón el sábado 03 de agosto (inscripción a partir del 02 de abril de 2024)

Dorffest mit Flohmarkt, Ausstellung alter Traktoren, Gourmetmarkt, kostenlosem Tanz, Wanderungen und Mountainbike-Touren, Boule-Wettbewerb und Feuerwerk am Sonntag um 23 Uhr. Seifenkistenrennen am Samstag, den 03. August (Anmeldungen ab dem 02. April 2024)

Mise à jour le 2023-12-01 par Val de Dronne