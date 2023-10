Vide ta chambre Salle des fêtes Mareuil en Périgord, 19 novembre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

Vide-armoire : enfant, ado et puériculture. Restauration sur place (buvette, gâteaux, sandwichs). 1,50€ le mètre..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

Salle des fêtes

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale: children, teenagers and childcare. Catering on the spot (refreshment bar, cakes, sandwiches). 1,50? per meter.

Venta de garaje: niños, adolescentes y guardería. Servicio de catering in situ (barra de refrescos, pasteles, sándwiches). 1,50? por metro.

Flohmarkt: Kinder, Jugendliche und Babyausstattung. Verpflegung vor Ort (Getränkestand, Kuchen, Sandwiches). 1,50? pro Meter.

Mise à jour le 2023-10-24 par Val de Dronne