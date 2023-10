Cérémonie du 8 Mai SALLE DES FETES MARDIE Catégorie d’Évènement: Mardié Cérémonie du 8 Mai SALLE DES FETES MARDIE, 8 mai 2024, MARDIE. Cérémonie du 8 Mai Mercredi 8 mai 2024, 09h00 SALLE DES FETES Cérémonies commémoratives, les consignes seront précisées ultérieurement en cas de changement des municipalités….. SALLE DES FETES MAIRIE , 45430 MARDIE MARDIE Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-08T09:00:00+02:00 – 2024-05-08T12:00:00+02:00

2024-05-08T09:00:00+02:00 – 2024-05-08T12:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Mardié Autres Lieu SALLE DES FETES Adresse MAIRIE , 45430 MARDIE Ville MARDIE Lieu Ville SALLE DES FETES MARDIE latitude longitude 47.916999;2.059083

SALLE DES FETES MARDIE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mardie/