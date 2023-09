Thé dansant musette Salle des fêtes, Marcoux (42) Thé dansant musette Salle des fêtes, Marcoux (42), 15 octobre 2023, . Thé dansant musette Dimanche 15 octobre, 14h30 Salle des fêtes, Marcoux (42) 10 Animé par Jérôme Arnaud l’accordéon venez passer un bon moment avec les FARDELETS qui danseront avec vous ! source : événement Thé dansant musette publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Marcoux (42) La Plantée

Salle des fêtes, 42130 Marcoux, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/38376 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle des fêtes, Marcoux (42) Adresse La Plantée Salle des fêtes, 42130 Marcoux, France Age max 110 Lieu Ville Salle des fêtes, Marcoux (42) latitude longitude 45.708675;4.009502

Salle des fêtes, Marcoux (42) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//