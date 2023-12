Maurice Lennon Trio Salle des fêtes, Marcillé (79), 16 mars 2024, .

Maurice Lennon TrioUn trio exceptionnel avec Maurice Lennon, l’un des plus célèbre violoniste et compositeur en Irlande et les talentueux multi-instrumentistes Ciara Brennan et Chris Dawson.

Le violoniste Maurice Lennon a la virtuosité en abondance !New York Times

Musique irlandaiseTout public. 1 h 10.Tarif 14 €, adhérent 11 €, réduit 9 €.Salle des fêtes, route des écoles, Pouffonds, 79500 Marcillé.Avec Maurice Lennon, Ciara Brennan et Chris Dawson.Accueilli avec le Comité des fêtes de Marcillé.

Salle des fêtes, Marcillé (79) Route des Écoles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-17T00:30:00+01:00

