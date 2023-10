Thé dansant Salle des fêtes Marcheprime, 14 octobre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Salle des fêtes.

Par l’association Lusdomar.

Réservation avant le 7 octobre au 07 83 97 24 38, au 06 71 60 12 93 ou par mail à asso.lusdomar@gmail.com.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Salle des fêtes

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Salle des fêtes.

By the Lusdomar association.

Reservations by October 7 on 07 83 97 24 38, 06 71 60 12 93 or by e-mail at asso.lusdomar@gmail.com

Sala de fiestas.

A cargo de la asociación Lusdomar.

Reservas antes del 7 de octubre en el 07 83 97 24 38, 06 71 60 12 93 o por correo electrónico a asso.lusdomar@gmail.com

Saal der Festlichkeiten.

Von der Vereinigung Lusdomar.

Reservierung vor dem 7. Oktober unter 07 83 97 24 38, 06 71 60 12 93 oder per E-Mail an asso.lusdomar@gmail.com

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Coeur Bassin