Loto des chasseurs Salle des Fêtes Marcheprime Catégories d’Évènement: Gironde

MARCHEPRIME Loto des chasseurs Salle des Fêtes Marcheprime, 13 octobre 2023, Marcheprime. Marcheprime,Gironde Loto des Chasseurs 21h00

Salle des fêtes de Marcheprime

Ouverture des portes 20h00

Buvette, crêpes, gâteaux , sandwichs.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

Salle des Fêtes

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Loto des Chasseurs 9:00 pm

Marcheprime village hall

Doors open at 8:00 pm

Refreshments, crêpes, cakes, sandwiches Loto des Chasseurs 21h00

Sala de fiestas de Marcheprime

Apertura a las 20h00

Refrescos, tortitas, pasteles, bocadillos Lotto der Jäger 21.00 Uhr

Festsaal von Marcheprime

Öffnung der Türen 20.00 Uhr

Getränke, Crêpes, Kuchen, Sandwiches Mise à jour le 2023-10-02 par OT Coeur Bassin Détails Catégories d’Évènement: Gironde, MARCHEPRIME Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse Salle des Fêtes Ville Marcheprime Departement Gironde Lieu Ville Salle des Fêtes Marcheprime latitude longitude 44.69231;-0.85504

Salle des Fêtes Marcheprime Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcheprime/