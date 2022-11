Bal Folk Salle des fetes, Marans (17)

Bal Folk Salle des fetes, Marans (17), 9 décembre 2023, . Bal Folk Samedi 9 décembre 2023, 21h00 Salle des fetes, Marans (17)

avec Les Toqués du Tempo Salle des fetes, Marans (17) Rue de bordeaux Salle des fetes, 17230 Marans, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39663 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] BAL FOLK À MARANS (17) Avec Les Toqués du Tempo Organisé par l’Association Sportive du Marais Vous aimez danser ? Venez découvrir les joies de la danse trad. Entrée 7 Euros avec boisson et brioche Bal 21h Tél ; 06 88 62 67 08 ou 06 73 22 48 68 Salle polyvalenteRue de BordeauxMARANSsource : événement Bal Folk publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T21:00:00+01:00

2023-12-10T01:00:00+01:00

