Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:30:00

fin : 2023-12-16 Venez rêver autour de chansons de Noël avec la chorale Amal’gamme !

Vente de gâteaux et vin chaud. RDV 14h30, salle des fêtes

Eglise et Patrimoine 06 52 19 41 02.

Salle des fêtes

Manzac-sur-Vern 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Salle des fêtes
Manzac-sur-Vern 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

