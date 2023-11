Documentaire : Le périple du bois pauvre Salle des fêtes Manthes, 16 novembre 2023, Manthes.

Manthes,Drôme

Au Bangladesh, on utilise beaucoup le bambou, nommé le bois pauvre.C’est un matériau peu coûteux, aux multiples usages, qui permet de faire vivre un grand nombre de familles..

2023-11-16 20:30:00 fin : 2023-11-16 . .

Salle des fêtes

Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In Bangladesh, bamboo, known as « poor wood », is used extensively: it’s an inexpensive, multi-purpose material that supports a large number of families.

En Bangladesh se utiliza mucho el bambú, conocido como « madera pobre », por ser un material barato y versátil que proporciona un medio de vida a muchas familias.

In Bangladesch wird viel Bambus verwendet, der auch als armes Holz bezeichnet wird. Es ist ein billiges Material mit vielen Verwendungsmöglichkeiten, von dem viele Familien leben können.

