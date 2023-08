Partez à la découverte des pigeonniers et colombiers de Haute-Marne Salle des fêtes Manois Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Manois Partez à la découverte des pigeonniers et colombiers de Haute-Marne Salle des fêtes Manois, 16 septembre 2023, Manois. Partez à la découverte des pigeonniers et colombiers de Haute-Marne 16 et 17 septembre Salle des fêtes Partez à la découverte des pigeonniers et colombiers de Haute-Marne.

Atelier d’estampage avec la photo du pigeonnier du village de votre choix avec le bénévoles de l’association Manois Loisirs et Randonnées.

Exposition de photos des pigeonniers et colombiers de Haute-Marne par Monsieur Gaston Faipoux. Salle des fêtes Grande rue, 52700, Manois Manois 52700 Haute-Marne Grand Est https://manois.fr/ La salle des fêtes de Manois est une infrastructure multi-usages qui accueille divers événements sociaux et culturels. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Millot Anne Marie Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Manois Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Grande rue, 52700, Manois Ville Manois Departement Haute-Marne Lieu Ville Salle des fêtes Manois latitude longitude 48.276267;5.361335

Salle des fêtes Manois Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/manois/