Concert Rock avec Under Pressure Salle des fêtes Malvalette, 14 octobre 2023, Malvalette.

Malvalette,Haute-Loire

Le comité d’animation Malvalette en fête vous propose une soirée rock avec le groupe UNDER PRESSURE. Venez vibrer sur les tubes de Queen et David Bowie. Uniquement sur réservation dans les bureaux de l’office de tourisme .

Prix 20 €.

2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 . .

Salle des fêtes

Malvalette 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité d’animation Malvalette en fête invites you to an evening of rock with the band UNDER PRESSURE. Come and rock out to the hits of Queen and David Bowie. Reservations required at the tourist office.

Price 20 ?

El Comité de animación Malvalette en fête organiza una noche de rock con el grupo UNDER PRESSURE. Ven a rockear con los éxitos de Queen y David Bowie. Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo.

Precio 20

Das Animationskomitee Malvalette en fête bietet Ihnen einen Rockabend mit der Band UNDER PRESSURE. Vibrieren Sie zu den Hits von Queen und David Bowie. Nur mit Reservierung in den Büros des Fremdenverkehrsamtes .

Preis 20?

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron