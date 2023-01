Printemps Celtique 2023 Salle des fêtes, Mallemort (13), 18 mars 2023, .

Printemps Celtique 2023 Samedi 18 mars, 13h00 Salle des fêtes, Mallemort (13)

Stage de chant 30€ – Bal 10€

organisé par Orfees

Salle des fêtes, Mallemort (13) Place Raoul Coustet Salle des fêtes, 13370 Mallemort, France [{« link »: « mailto:orfeesprod@gmail.com »}, {« data »: {« author »: « Fiona Stewart », « cache_age »: 86400, « description »: « Solo Celtic – Fiona Stewart accompagnu00e9e par Anne-Catherine Logiestnhttps://fionaenvoix.wixsite.com/fionanCaptation : Association Humanitaire www.unoeilsurtaplanete.orgnnChanteuse-bodhru00e1niste franco-irlandaise Fiona propose un voyage chantu00e9 u00e0 destination de l’Irlande. Sa voix typiquement irlandaise, cristalline, puissante et fu00e9u00e9rique, accompagnu00e9e par son bodhru00e1n, la percussion irlandaise, nous donnent u00e0 entendre un ru00e9pertoire ru00e9coltu00e9 de ses annu00e9es vu00e9cues sur l’u00eele d’Emeraude entre ballades celtiques de toute beautu00e9 et chants traditionnels irlandais des plus festifs.nnMusicienne u00e9clectique, Anne-Catherine pose sa voix, son piano ou son accordu00e9on, apportant l’alchimie complice qu’un tel voyage musical suscite. Toutes deux allient leurs sensibilitu00e9s communes dans des arrangements mu00ealant douceur, puissance, joie et profondeur de la culture irlando-celtique. », « type »: « video », « title »: « Solo Celtic – Fiona Stewart feat. Anne-Catherine Logiest », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Xhzu3cvy0Sg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Xhzu3cvy0Sg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCVX3JF9iHN-hJfQDoO8ox1A », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

Fiona Stewart est franco-irlandaise. Ses années vécues en Irlande l’amènent à jouer du Bodhrán (tambour irlandais) et à monter dès son retour en France un duo de musique celtique, puis intégrer le groupe de musique irlandaise Irish Dreams, le groupe électro-celtique Storm in the Bartas, tout en continuant dans la polyphonie du monde et les cours de chant. EN VIDEO : Initiation aux danses De 18h 30 à 20h – Salle des fêtes (Place Raoul Coustet) :Une fois encore, Fabienne Potage nous convie à nous apprendre dans la bonne humeur les bases des danses collectives irlandaises, écossaises et autres, afin de participer au grand bal du soir d’un pas éclairé : moments grandioses et fou-rire garantis ! Concert/Bal (avec buvette et petite restauration sur place) De 20h 30 à 23h 30, avec Fabienne Potage et **Waterline MusicLes Waterline seront encore de la fête pour faire swinguer les mazurkas, les valses, les scottish, les gigues et les reels ! Après un petit concert d’introduction à 20h 30 avec la complicité de Fiona Stewart, ils s’évertureront à nous faire transpier tout au long de la soirée, sous la houlette énergique de Fabienne Potage. Qu’importe ! La bière (…avec modération bien sûr !) et l’amitié seront là pour nous requinquer !Evénement soutenu par la mairie de Mallemort orfeesprod@gmail.com – Tarif : 30€ hors adhésion (12€/an).est franco-irlandaise. Ses années vécues en Irlande l’amènent à jouer du Bodhrán (tambour irlandais) et à monter dès son retour en France un duo de musique celtique, puis intégrer le groupe de musique irlandaise Irish Dreams, le groupe électro-celtique Storm in the Bartas, tout en continuant dans la polyphonie du monde et les cours de chant. EN VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=Xhzu3cvy0Sg**Steeve Seriat* est guitariste dans le groupe Waterline, qui animera le concert du soir. Il se produit également avec Fiona Stewart dans la formation « Green Side ». C’est donc avec plaisir qu’il a répondu à l’invitation de venir ajouter sa guitare sur ce stage. EN VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=7D90iYs9EfM**Robert Nageli** anime régulièrement des ateliers et des stages de chants du monde à Mallemort et ailleurs. Amoureux de l’irlande, il est à l’origine du Printemps Celtique et de la programmation pour ce stage.De 18h 30 à 20h – Salle des fêtes (Place Raoul Coustet) :Une fois encore,nous convie à nous apprendre dans la bonne humeur les bases des danses collectives irlandaises, écossaises et autres, afin de participer au grand bal du soir d’un pas éclairé : moments grandioses et fou-rire garantis !(avec buvette et petite restauration sur place) De 20h 30 à 23h 30, avecet **Waterline MusicLes Waterline seront encore de la fête pour faire swinguer les mazurkas, les valses, les scottish, les gigues et les reels ! Après un petit concert d’introduction à 20h 30 avec la complicité de Fiona Stewart, ils s’évertureront à nous faire transpier tout au long de la soirée, sous la houlette énergique de Fabienne Potage. Qu’importe ! La bière (…avec modération bien sûr !) et l’amitié seront là pour nous requinquer !Evénement soutenu par la mairie de Mallemort source : événement Printemps Celtique 2023 publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T13:00:00+01:00

2023-03-18T23:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes, Mallemort (13) Adresse Place Raoul Coustet Salle des fêtes, 13370 Mallemort, France Age maximum 110 lieuville Salle des fêtes, Mallemort (13)

Salle des fêtes, Mallemort (13) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//