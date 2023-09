European Folk Day Salle des fêtes | Maizières-la-Grande-Paroisse Maizières-la-Grande-Paroisse, 23 septembre 2023, Maizières-la-Grande-Paroisse.

European Folk Day Samedi 23 septembre, 20h30 Salle des fêtes | Maizières-la-Grande-Paroisse

La toute première Journée folklorique européenne aura lieu le samedi 23 septembre 2023.

Où ça ? Dans plus de 150 endroits en Europe et quelques endroits hors du continent, des passionnés partageront avec vous cette initiative palpitante !

Les arts traditionnels sont un élément essentiel de l’identité et de la diversité culturelles européennes. Ils constituent une source de richesse d’une ampleur que nous pouvons seulement commencer à imaginer.

La Journée folklorique européenne 2023 est un projet pilote conçu et coordonné par les membres du European Folk Network (EFN). Elle est cofinancée par l’Union Européenne.

Jour après jour, de nouveaux événements remplissent la carte sur le site www.europeanfolkday.eu

Il n’est pas trop tard pour les rejoindre. Consultez le site web !

Salle des fêtes | Maizières-la-Grande-Paroisse 10510 Maizières-la-Grande-Paroisse Maizières-la-Grande-Paroisse 10510 Aube Grand Est [{« type »: « email », « value »: « info@europeanfolknetwork.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.europeanfolkday.eu/ »}] [{« link »: « https://www.europeanfolkday.eu/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T20:30:00+02:00 – 2023-09-23T23:59:00+02:00

2023-09-23T20:30:00+02:00 – 2023-09-23T23:59:00+02:00

europeanfolkday europeanfolkday2023