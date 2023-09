Marché de Noel Salle des fêtes Maisons-en-Champagne, 3 décembre 2023, Maisons-en-Champagne.

Maisons-en-Champagne,Marne

Marché de Noël dans la salle des fêtes, avec animation en continue de 10h à 18h..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Salle des fêtes

Maisons-en-Champagne 51300 Marne Grand Est



Christmas market in the village hall, with continuous entertainment from 10am to 6pm.

Mercado navideño en la sala de fiestas del pueblo, con espectáculos ininterrumpidos de 10.00 a 18.00 horas.

Weihnachtsmarkt in der Festhalle mit durchgehender Unterhaltung von 10 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-07 par ADT de la Marne