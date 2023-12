Saison Culturelle : Groove Catchers Extended Salle des fêtes Maisonnisses Catégories d’Évènement: Creuse

Maisonnisses Saison Culturelle : Groove Catchers Extended Salle des fêtes Maisonnisses, 9 février 2024, Maisonnisses. Maisonnisses Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09 21:40:00 « Toute est en place: une table, deux livres, deux paires de lunettes. Nous sommes prêts à vous lire les Liaisons dangereuses. Texte emblématique du siècle des lumières, ce recueil épistolaire de 175 lettres, imbroglio d’intrigues amoureuses, échappes à toute moralité. Il pouvait que nous séduire ! A tout de suite » ‍ ‍ ‍ Des 12 ans. Programme complet ici https://www.calameo.com/read/0026956462b3b59bd669b.

« Toute est en place: une table, deux livres, deux paires de lunettes. Nous sommes prêts à vous lire les Liaisons dangereuses. Texte emblématique du siècle des lumières, ce recueil épistolaire de 175 lettres, imbroglio d’intrigues amoureuses, échappes à toute moralité. Il pouvait que nous séduire ! A tout de suite » ‍ ‍ ‍ Des 12 ans. Programme complet ici https://www.calameo.com/read/0026956462b3b59bd669b

« Toute est en place: une table, deux livres, deux paires de lunettes. Nous sommes prêts à vous lire les Liaisons dangereuses. Texte emblématique du siècle des lumières, ce recueil épistolaire de 175 lettres, imbroglio d’intrigues amoureuses, échappes à toute moralité. Il pouvait que nous séduire ! A tout de suite » ‍ ‍ ‍ Des 12 ans. Programme complet ici https://www.calameo.com/read/0026956462b3b59bd669b EUR.

Salle des fêtes

Maisonnisses 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-20 par OT Creuse Sud Ouest Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Maisonnisses Autres Code postal 23150 Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Maisonnisses Departement Creuse Lieu Ville Salle des fêtes Maisonnisses Latitude 45.9943815 Longitude 2.04285256 latitude longitude 45.9943815;2.04285256

Salle des fêtes Maisonnisses Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maisonnisses/