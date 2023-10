Dégustation et vente de vins locaux et marché artisanal par La Roquille en fêtes Salle des fêtes – Mairie La Roquille, 9 décembre 2023, La Roquille.

La Roquille,Gironde

La Roquille en fêtes vous propose une après-midi avec dégustation et vente de vin locaux, et un marché artisanal.

Salle des fêtes de 11h à 20h.

A 19h apéritif offert par le Comité des fêtes.

Food Truck sucré, salé le soir.

Marché artisanal : Artisans et créateurs locaux.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération..

Salle des fêtes – Mairie

La Roquille 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



La Roquille en fêtes offers an afternoon of local wine tasting and sales, and a craft market.

Salle des fêtes from 11am to 8pm.

At 7pm, aperitif offered by the Comité des fêtes.

Sweet and savoury food truck in the evening.

Craft market: local artisans and creators.

Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink in moderation.

La Roquille en fêtes ofrece una tarde de degustación y venta de vinos locales y un mercado de artesanía.

Sala de fiestas de 11:00 a 20:00 h.

A las 19 h, aperitivo ofrecido por el Comité des fêtes.

Por la noche, camión de comida dulce y salada.

Mercado de artesanía: artesanos y diseñadores locales.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Beba con moderación.

La Roquille en fêtes bietet Ihnen einen Nachmittag mit Verkostung und Verkauf von lokalem Wein sowie einen Kunsthandwerksmarkt.

Festsaal von 11 bis 20 Uhr.

Um 19 Uhr Aperitif, der vom Festkomitee angeboten wird.

Süßer und salziger Food Truck am Abend.

Kunsthandwerkermarkt: Lokale Handwerker und Designer.

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich. In Maßen konsumieren.

