La nuit du bal Salle des fêtes / mairie de Bondy Bondy, 26 janvier 2024, Bondy.

La nuit du bal Vendredi 26 janvier 2024, 19h00 Salle des fêtes / mairie de Bondy Entrée libre.

Parking de l’Hôtel de Ville ouvert pour ce spectacle

A l’occasion de la Nuit des Conservatoires, le conservatoire de Bondy renoue avec sa tradition festive et joyeuse. Plusieurs styles ou époques de musiques à danser seront proposés aux habitants, grâce aux orchestres et ensembles d’élèves. Musiques anciennes, traditionnelles et plus actuelles seront de la fête. Il ne suffira pas d’écouter, il vous faudra danser !

Cette soirée sera aussi l’occasion pour les 24 promotions de collégiens “musique/arts de la scène” de se retrouver (création en septembre 2000).

Salle des fêtes / mairie de Bondy Mairie de Bondy, Esplanade Claude Fuzier, Bondy, France Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T19:00:00+01:00 – 2024-01-26T22:00:00+01:00

2024-01-26T19:00:00+01:00 – 2024-01-26T22:00:00+01:00

Bal musique

Classe d’arts plastiques Bondy / David Lacroix