Les élus du Comité Territorial d'Albi Alban Réalmont de la MSA Midi-Pyrénées Nord vous invitent à une conférence à CUNAC (81990 – TARN) sur le thème :

» LE BON USAGE DES MEDICAMENTS »

le MERCREDI 6 DECEMBRE 2023 à 20H30

Salle de Spectacles à CUNAC

10 Grande Rue

81990 CUNAC

Animée par Monsieur Bernard CHAMPANET, Président du Syndicat des Pharmaciens du Tarn. Une collation vous sera offerte par les Elus de la MSA Midi-Pyrénées Nord, à l'issue de la conférence

Salle des Fêtes / Mairie
10 Grand'Rue – 81190 CUNAC
Cunac 81990 Tarn
Occitanie

2023-12-06T20:30:00+01:00 – 2023-12-06T23:00:00+01:00

