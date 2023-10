CONFERENCE SUR LE THEME « COMMENT BIEN EQUILIBRER NOS REPAS » Salle des Fêtes / Mairie Cunac Catégories d’Évènement: Cunac

Tarn CONFERENCE SUR LE THEME « COMMENT BIEN EQUILIBRER NOS REPAS » Salle des Fêtes / Mairie Cunac, 15 novembre 2023, Cunac. CONFERENCE SUR LE THEME « COMMENT BIEN EQUILIBRER NOS REPAS » Mercredi 15 novembre, 20h30 Salle des Fêtes / Mairie Les élus du Comité Territorial Albi Alban Réalmont de la MSA Midi-Pyrénées Nord organisent une soirée Conférence sur le thème de la « Prévension Santé » intitulée « Comment bien équilibrer nos repasMERCREDI 15 NOVEMBRE 2023 à 20h30

Salle des Fêtes de CUNAC

81190 CUNAC

Une collation vous sera offerte par les élus MSA à l’issue de la conférence.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer,

Cordialement

Jean-Louis BOSC Président du Comité Territorial ALBI ALBAN REALMONT Tél pour tout renseignement : 06 84 08 69 85

Isabelle CHEYNIER, 1re Vice-Présidente MSA Midi-Pyrénées Nord et Administratrice référente du Comité Territorial ALBI ALBAN REALMONT Salle des Fêtes / Mairie 10 Grand’Rue – 81190 CUNAC Cunac 81990 Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T20:30:00+01:00 – 2023-11-15T23:00:00+01:00

2023-11-15T20:30:00+01:00 – 2023-11-15T23:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Cunac, Tarn Autres Lieu Salle des Fêtes / Mairie Adresse 10 Grand'Rue - 81190 CUNAC Ville Cunac Departement Tarn Lieu Ville Salle des Fêtes / Mairie Cunac latitude longitude 43.928323;2.221634

Salle des Fêtes / Mairie Cunac Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cunac/